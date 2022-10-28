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Пентагон заявил о снятии с вооружения самого мощного ядерного боезаряда США

Пентагон заявил о снятии с вооружения самого мощного ядерного боезаряда США

В новой редакции Стратегии национальной обороны США сообщается о том, государство планируют убрать с вооружения свой наиболее мощный атомный боезаряд по причине увеличивающихся ограничений ее потенциала и повысившихся расходов на ее обслуживание.

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