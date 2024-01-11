За рулем
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За рулем

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Появились первые фотографии нового Haval H9

Появились первые фотографии нового Haval H9

В сети появились фотографии совершенно нового Haval H9. У модели новый фамильный дизайн и несущий кузов, но, судя по снимкам (а это заявка производителя), автомобиль будет обладать приличными внедорожными возможностями.

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