Появились первые фотографии нового Haval H9

В сети появились фотографии совершенно нового Haval H9. У модели новый фамильный дизайн и несущий кузов, но, судя по снимкам (а это заявка производителя), автомобиль будет обладать приличными внедорожными возможностями.
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