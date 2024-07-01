Фернандо Алонсо получил штраф по итогам Гран При Австрии

Aston MartinГран При Австрии для заводской команды Aston Martin в Формуле 1 сложился неудачно. Ни одному из пилотов коллектива не удалось набрать очки, а испанец Фернандо Алонсо и вовсе получил два штрафа.
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