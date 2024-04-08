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"И доллар тогда обрушится до 45 рублей". У Индии есть радикальное для нас решение

"И доллар тогда обрушится до 45 рублей". У Индии есть радикальное для нас решение

Самые непонятные у нас взаимоотношения - с Индией. То они готовы покупать нашу нефть, лишь бы была скидка, то их порты отказываются принимать наши танкеры.

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Комментарии
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владимир рябченко
Спекулянт никогда не станет производителем... купи-продай... вся Укономика...
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2 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Если торговля буксует, значит кому-то это выгодно! Торговля - двигатель прогресса, но что-то или кто-то мешает такому положительному движению, нашему общему прогрессу и, по ощущениям, мешают где-то рядом...
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1 час.
Наталья Сергеева
По разумным ценам надо закупать все.И товары там неплохие.У нас и таких нет.
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1 мин.

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