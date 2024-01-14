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Ситуация на Ближнем Востоке угрожает Украине — Wall Street Journal

Ситуация на Ближнем Востоке угрожает Украине — Wall Street Journal

Ситуация на Ближнем Востоке представляет угрозу для Украины, пишет The Wall Street Journal. «Пока Украина готовится к третьему году полномасштабного конфликта с Россией, ее власти сражаются на новом фронте — они пытаются удержать на себе внимание союзников», — говорится в материале.

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