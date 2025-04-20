🌳 В Сакском районе увеличилась площадь садов на 280 гектаров «В нашем районе наблюдается положительная динамика в развитии виноградарства и посадке садов.
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🌳 В Сакском районе увеличилась площадь садов на 280 гектаров «В нашем районе наблюдается положительная динамика в развитии виноградарства и посадке садов.