В Саратовской области полицейскими пресечен сбыт безакцизных сигарет и кустарно произведенного алкоголя

Незаконная деятельность подозреваемых выявлена сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области в ходе проведения оперативных мероприятий в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту производства, приобретения, хранения и сбыта товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.