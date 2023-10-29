В Саратовской области полицейскими пресечен сбыт безакцизных сигарет и кустарно произведенного алкоголя

Незаконная деятельность подозреваемых выявлена сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области в ходе проведения оперативных мероприятий в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту производства, приобретения, хранения и сбыта товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
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