Белый дом призвали помочь пострадавшим от урагана американцам вместо Украины

Американский политик, кандидат в нижнюю палату Конгресса США Лаверн Спайсер заявила, что администрацию президента США Джо Байдена и западные СМИ не интересует тяжелая обстановка на юго-востоке страны из-за бушующего урагана «Хелен».
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