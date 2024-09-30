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Белый дом призвали помочь пострадавшим от урагана американцам вместо Украины

Белый дом призвали помочь пострадавшим от урагана американцам вместо Украины

Американский политик, кандидат в нижнюю палату Конгресса США Лаверн Спайсер заявила, что администрацию президента США Джо Байдена и западные СМИ не интересует тяжелая обстановка на юго-востоке страны из-за бушующего урагана «Хелен».

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