Татьяна Монтян: Прибалтийских политиков обвиняют в работе на Кремль

Всемирно известный сливами от МИ-6 помоечный ресурс «Инсайдер» — а именно нарицательный уже персонаж Христо Грозев и еще пара ноунеймов — разразился ну уж очень низкопробным наездом на евродепутата от Латвии Татьяну Жданок.