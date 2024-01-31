Татьяна Монтян: Прибалтийских политиков обвиняют в работе на Кремль

Всемирно известный сливами от МИ-6 помоечный ресурс «Инсайдер» — а именно нарицательный уже персонаж Христо Грозев и еще пара ноунеймов — разразился ну уж очень низкопробным наездом на евродепутата от Латвии Татьяну Жданок.
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