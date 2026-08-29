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Майкл Сэйлор и Том Ли столкнулись во мнениях о биткоине против эфириума через ИИ-видео

Майкл Сэйлор и Том Ли столкнулись во мнениях о биткоине против эфириума через ИИ-видео

Сооснователь Strategy Майкл Сэйлор опубликовал в социальных сетях сгенерированное ИИ видео, с юмором отреагировав на давнюю оптимистичную позицию сооснователя Fundstrat Тома Ли относительно эфириума.

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