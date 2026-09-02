Эрик Бретос раскритиковал Захаряна за прошлое выступление

Спортивный директор «Реал Сосьедад» Эрик Бретос прокомментировал выступление Арсена Захаряна, отметив его упорные тренировки этим летом после разочаровывающего прошлого сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН В истории смерти ...
- Александр Рапопор...
- Этот удар Киева с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым