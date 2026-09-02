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Царьград

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Эрик Бретос раскритиковал Захаряна за прошлое выступление

Эрик Бретос раскритиковал Захаряна за прошлое выступление

Спортивный директор «Реал Сосьедад» Эрик Бретос прокомментировал выступление Арсена Захаряна, отметив его упорные тренировки этим летом после разочаровывающего прошлого сезона.

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