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Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Париж», «Нанси» – «Виллербан»

«Ле-Ман» встретится с «Парижем». «Виллербан» в гостях сыграет с «Нанси». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Ле-Ман – Париж Дата проведения 15 декабря, 18.

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