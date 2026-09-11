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Шохин допустил повышение ключевой ставки

Шохин допустил повышение ключевой ставки

Банк России на заседании 11 сентября в лучшем случае сохранит ключевую ставку на уровне 14%, но может даже повысить ее, заявил глава РСПП Александр Шохин.

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