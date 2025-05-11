Дональд Трамп: мир на Украине близок, спасём сотни тысяч жизней

Бывший президент США Дональд Трамп, используя свою социальную сеть Truth Social, выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, подчеркнув, что это значимое событие может спасти сотни тысяч жизней и способствовать созданию более лучшего мира.
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