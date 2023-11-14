Американская правозащитная организация подала иск против Байдена

Американская правозащитная организация Center for Constitutional Rights (Центр конституционных прав) вместе с палестинскими Международной организацией в защиту детей Палестины (DCIP) и независимой палестинской правозащитной организацией «Аль-Хак» 13 ноября подали иск в федеральный суд против администрации президента США Джо Байдена, обвинив ее в пособничестве геноциду палестинцев в секторе Газа.