Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела ВСУ в Ровеньках

Осколки от кассетных боеприпасов ATACMS и последствия после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Ровеньки в Луганской Народной Республике (ЛНР) 11 мая показал корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.
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