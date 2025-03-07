Спасите наши туши, они стоят миллиарды!

Юрий Ильинов

Джеффри Сакс: «Быть врагом американцев опасно, быть другом – смертельно опасно» История длиной в 34 года Для понимания важности случившегося 25 февраля в Европарламенте необходимо познакомиться с личностью докладчика – Джеффри Саксом. Персона Сакса известна на весь мир. Это профессиональный экономист, немалую часть своей карьеры тесно связанный со странами Восточной Европы. Работал на развалинах государств Варшавского договора, служил советником Горбачева и Ельцина, а также Кучмы на Украине. То есть этот человек давно и плотно работает с самыми проблемными регионами на карте Европы. Сакс находится в явной оппозиции к современным правительствам европейских государств. Относительно приверженности к демократам и республиканцам США ответ простой – Джеффри уже давно ни тот и ни другой. По меткому замечанию экономиста, все партии на одно лицо и добиваются, по сути, одного и того же. При всей оппозиционности настроений и риторики, Сакс не в опале в Соединенных Штатах. Мирно работает профессором Колумбийского университета и в будущем ноябре готовится отметить 71-летие. Многолетняя умственная работа и рациональное мышление дают о себе знать – чистота и ясность мыслей профессора поражает. Помимо указанной выше карьеры, Сакс работал специальным советником Генсека ООН (2001-2018 гг.), а также пытался выправить теорию и практику устойчивого развития мировой экономики. Боролся с бедностью и голодом, восхищался по-своему китайской экономической моделью и критиковал хищнический монополизм Соединенных Штатов. Надо отметить, противники не смогли накопать достаточного компромата на Джеффри и ограничились лишь китайскими уйгурами. Каждый раз, когда Сакс заикался о превосходстве китайской экономической истории, его тут же упрекают тяжкими судьбами уйгуров. Иногда ученый отмалчивается, но иногда напоминает журналистам о нарушении прав человека в Соединенных Штатах. Обычно после такого замолкают – крыть особо нечем. С самого начала конфликта на Украине Сакс занимал очень взвешенную позицию. Например, он предлагал представить на секунду, что бы случилось, если бы Россия с Китаем вздумали разместить военную базу на Кубе, в Мексике или в Панаме. Через сколько часов началась бы война, спрашивает Сакс? Безопасность Соединенных Штатов беспрекословна и непререкаема. Любые сравнения здесь некорректны, так сказать. При этом нельзя сказать, что Сакс — это наш «сукин сын». Если бы так сложилось, профессора давно бы уже погнали со всех должностей, сдобрив историю сексуальным скандалом с подчиненной. А то и в изнасиловании обвинили. Сакс рационален, может быть, даже чересчур. Но именно этого так не хватает сейчас на Западе. Пропаганда, по словам профессора, насквозь пропитала общество, и люди просто не хотят смотреть правде в лицо. В ходе выступления в Европарламенте Сакс ничего принципиально нового не сказал. Особенно для россиянина, интересующегося новейшей историей. Хронология роста гегемонии Соединенных Штатов описана очень подробно, как и поголовное слабоумие американского истеблишмента. Сам факт развязанного прокси-конфликта против самой сильной ядерной державы в мире поражает. Джейк Салливан и Борис Джонсон – главные антигерои, ответственные за развязывание военных действий и, самое главное, за нежелание прийти к мирному соглашению в марте-апреле 2022 года. Зеленский был точно не против, но его уговорили. Пожалуй, главное, на что стоит обратить внимание в речи Сакса, – это его целостность восприятия. Западная пропаганда выхватывает отдельные куски истории противостояния России и Украины, демонизируя одну из сторон. Профессор сумел в лаконичной форме донести до европейского зрителя весь масштаб катастрофы, к которой привела слабоумная политика «золотого миллиарда». Вопрос только – услышат ли старичка Сакса? Приятного просмотра. https://vkvideo.ru/video-217786481_456240014