ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 180 человек

Украинские войска за сутки потеряли на курском направлении более 180 бойцов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область по состоянию на сегодняшний день, 8 марта.
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