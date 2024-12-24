Рязанский священник рассказал, какой фильм стоит посмотреть каждому человеку и почему

Дмитрий Фетисов считает, что именно фильм «Мамино письмо» — это главное событие Года семьи.Рязанский священник Дмитрий Фетисов после просмотра антиабортного фильма Александра Сукачёва «Мамино письмо» рассказал, почему киноленту стоит посмотреть каждому человеку.