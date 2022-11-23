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«Маглипогода»: Приморье ожидает мощнейший ледяной дождь

«Маглипогода»: Приморье ожидает мощнейший ледяной дождь

Мощный ледяной дождь обрушится на территорию Приморья уже в скором времени. Как заявил автор метеорологического портала «Маглипогода» Руслан Юрковский, осадки будут переходить из одного вида в другой по причине значительных колебаний температуры.

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