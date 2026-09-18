Рустам Минниханов и Ильсур Метшин открыли в Казани памятник Учителю

Сегодня в Казани состоялось открытие памятника Учителю. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и ветераны педагогического труда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым