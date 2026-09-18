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Рустам Минниханов и Ильсур Метшин открыли в Казани памятник Учителю

Сегодня в Казани состоялось открытие памятника Учителю. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и ветераны педагогического труда.

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