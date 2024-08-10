Что ждет Венесуэлу после того, как вопреки ожиданиям оппозиции Мадуро снова стал президентом?

Прошедшие 28 июля выборы президента Венесуэлы не обещали сенсаций. Даже многие из тех, кто верил в победу кандидата оппозиционной Единой демократической платформы Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, полагали, что действующий глава государства и «вождь боливарианского социализма» Николас Мадуро не покинет свой пост, какими бы ни были итоги голосования.