"Единая Россия" поддержит развитие отечественных инноваций по восьми направлениям

"Единая Россия" завершает работу над технологическим разделом своей народной программы. Он объединит инициативы, направленные на развитие российских инноваций по восьми ключевым направлениям, сообщили в партии.
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