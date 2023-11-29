НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

8 подписчиков

Жуков — о дружбе с Акинфеевым: «Вся моя семья за «Спартак», я начал болеть за ЦСКА»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, что после знакомства с голкипером он начал болеть за армейцев, хотя вся его семья поддерживает «Спартак».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх