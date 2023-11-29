Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, что после знакомства с голкипером он начал болеть за армейцев, хотя вся его семья поддерживает «Спартак».