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Пушилин: Украина уничтожила Boeing MH17, чтобы обвинить бойцов ДНР и «наказать» Россию

Пушилин: Украина уничтожила Boeing MH17, чтобы обвинить бойцов ДНР и «наказать» Россию

Пассажирский лайнер Boeing MH17, потерпевший крушение в Донецкой области в июле 2014 года, сбила Украина.

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Uri Strukow
MH17 не должен был находиться в том месте в то время. Тот, кто отдал приказ на изменение маршрута, тот и подписал приговор. Сам план разработан теми же, кто и спланировал поносно-кровавый майдан. Думаю, Коломойский должен знать, ведь именно он финансировал переворот, правый сектор и хозяин днепропетровского аэропорта, диспетчер которого изменил маршрут боинга.

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