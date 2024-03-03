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Экс-премьер Италии Конте назвал линию ЕС на военную победу Киева неприемлемой

Экс-премьер Италии Конте назвал линию ЕС на военную победу Киева неприемлемой

Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционной партии "Движение "5 звезд" Джузеппе Конте заявил в интервью газете La Stampa, что линия Евросоюза, которая направлена на достижение Украиной военной победы, неприемлема.

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