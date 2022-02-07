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МИД РФ: вопрос гарантий безопасности стал неотложным, накопилась «критическая масса» проблем

МИД РФ: вопрос гарантий безопасности стал неотложным, накопилась «критическая масса» проблем

Вопрос предоставления Москве гарантий безопасности приобрел неотложный характер в силу того, что накопилась «критическая масса» проблем, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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