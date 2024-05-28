У артиллеристов ВСУ «вырвали глаз»: ВС России захватили одну из самых секретных боевых машин Запад постепенно сдает все свои военные тайны, причем по собственной инициативе На фото: машина артиллерийских наблюдателей и авиационного наведения М7 BFIST Не успели стихнуть возмущения представителей коллективного пока еще Запада вызванные организованным Москвой «невиданным унижением» Североатлантического альянса на Поклонной горе, как США — предводителя и вдохновителя «самого мирного военно-политического блока» — настигла очередная печалька.