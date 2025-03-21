В ЯНАО завершился полевой этап зимнего учета зверей и птиц

На Ямале завершился полевой этап зимнего маршрутного учета зверей и птиц в охотничьих угодьях. Инспекторы прошли на лыжах и проехали на снегоходах более шести тысяч километров, сообщили в окружной службе по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов.
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