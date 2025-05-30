Как придется покупать лекарства с 1 июня: вводятся изменения в аптеках по отпуску лекарственных препаратов Ольга БезродняяС 1 июня 2025 года в российских аптеках вступают в силу новые требования, касающиеся продажи рецептурных медикаментов.