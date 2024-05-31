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«Тинькофф» неожиданно вернул возможность пополнения кошелька Steam — что изме...

«Тинькофф» неожиданно вернул возможность пополнения кошелька Steam — что изме...

«Тинькофф» неожиданно вернул возможность пополнения кошелька Steam — что изменилосьПромелькнувшая прошлым летом в сервисе «Тинькофф» функция пополнения счёта внутреннего кошелька в российском сегменте Steam без предупреждения стала доступна клиентам банка вновь.

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