«Тинькофф» неожиданно вернул возможность пополнения кошелька Steam — что изме...

«Тинькофф» неожиданно вернул возможность пополнения кошелька Steam — что изменилосьПромелькнувшая прошлым летом в сервисе «Тинькофф» функция пополнения счёта внутреннего кошелька в российском сегменте Steam без предупреждения стала доступна клиентам банка вновь.
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