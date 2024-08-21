В России создают контроллеры для электромобилей и роботов. На отечественной элементной базе

Российский дизайн-центр «Звезда» разрабатывает контроллеры на отечественной элементной базеВ Москве дизайн-центр «Звезда» активно работает над созданием новых промышленных контроллеров для электромобилей и роботов, используя отечественные компоненты.
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