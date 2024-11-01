Мужчину, который защитил девушку от напавших на неё узбекских гастарбайтеров, задержали и 5 месяцев не выпускают из СИЗО

Всех мигрантов вон из России с семьями, пусть сидят в своих аулах и кишлаках, а не на наших шеях, а запад только и ждёт, что б простой Люд поднялся и не взял всё в свои руки. В госдуре много чинуш, которые получают от Запада деньги, поэтому закрывают на безпредел мигрантов глаза.

ВН

Владимир Никитин

Бесплатного!? Знаю, что это такое - предоставление дежурного (бесплатного) адвоката. Да уж лучше без него! Бесплатный обязательно подскажет задержанному (чтобы не заморачиваться в последствии), чтобы он признал вину и раскаялся, скажет, что всё равно посадят, но при выполнении этих условий меньше дадут (ниже низшего). И вдумайтесь - против частного адвоката и обвиняемого выступают Федеральные чиновники: следователь, городской прокурор, подписывающий дело в суд, прокурор-обвинитель, поддерживающий обвинение в суде, судья тоже на стороне обвинения (ему легче согласиться с прокурором, чем поддержать частного защитника). И потом, в случае оправдания, незаконно содержащийся в СИЗО обвиняемый, имеет право на компенсацию из бюджета, но ... (как правило), в бюджете на это денег нет!!! Так что ... ситуация у парня проблемная! И, согласно Законодательства, все выше перечисленные обвинители должны быть привлечены к ответственности! Один не качественно расследовал, другой этого не заметил и пропустил дело в суд, третий не разобрался и не учел нарушений! И кого привлекать? Судью, прокурора? НО, это касается только данного случая! И это моё, частное мнение ...