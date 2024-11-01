Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Мужчину, который защитил девушку от напавших на неё узбекских гастарбайтеров, задержали и 5 месяцев не выпускают из СИЗО

Мужчину, который защитил девушку от напавших на неё узбекских гастарбайтеров, задержали и 5 месяцев не выпускают из СИЗО

Avia.pro - СМИ Кажется, что сценаристы абсурдных комедий срочно должны обратиться к этой истории.

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Комментарии
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Галина Друзина
Всех мигрантов вон из России с семьями, пусть сидят в своих аулах и кишлаках, а не на наших шеях, а запад только и ждёт, что б простой Люд поднялся и не взял всё в свои руки. В госдуре много чинуш, которые получают от Запада деньги, поэтому  закрывают на безпредел мигрантов глаза.
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17 час.
Леонид
От тех, кто производил задержание, то дознавателя/следователя собрать и в УСБ. И раскручивать о них всё за последние 10 лет. Дело закрыть. Человека освободить. А Колоколу разобраться с подчиненными. А то и на него найдется второй Белоусов.
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11 час.
ВН
Владимир Никитин
Бесплатного!? Знаю, что это такое - предоставление дежурного (бесплатного) адвоката. Да уж лучше без него! Бесплатный обязательно подскажет задержанному (чтобы не заморачиваться в последствии), чтобы он признал вину и раскаялся, скажет, что всё равно посадят, но при выполнении этих условий меньше дадут (ниже низшего). И вдумайтесь - против частного адвоката и обвиняемого выступают Федеральные чиновники: следователь, городской прокурор, подписывающий дело в суд, прокурор-обвинитель, поддерживающий обвинение в суде, судья тоже на стороне обвинения (ему легче согласиться  с прокурором, чем поддержать частного защитника). И потом, в случае оправдания, незаконно содержащийся в СИЗО обвиняемый, имеет право на компенсацию из бюджета, но ... (как правило), в бюджете на это денег нет!!! Так что ... ситуация у парня проблемная! И, согласно Законодательства, все выше перечисленные обвинители должны быть привлечены к ответственности! Один не качественно расследовал, другой этого не заметил и пропустил дело в суд, третий не разобрался и не учел нарушений! И кого привлекать? Судью, прокурора? НО, это касается только данного случая! И это моё, частное мнение ...
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10 час.

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