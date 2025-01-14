Рупия падает до рекордно низкого уровня

Во вторник индийская рупия упала до своего исторического минимума под давлением сильного спроса на доллар, вызванного истечением срока позиций на рынке беспоставочных форвардных контрактов (NDF), в то время как вероятное вмешательство Резервного банка Индии (RBI) ограничило потери.
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