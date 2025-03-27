В Казани проходит XX Съезд союза писателей республики Татарстан

Автор: Жамиль СалимгареевВ ГРК «Корстон» проходит XX Съезд Союза писателей РТ. В президиуме: заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, министр образования РТ Ильсур Хадиуллин, руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, действующий председатель творческого союза Ркаил Зайдулла и другие.
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