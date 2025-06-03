📹❗️По поступающей информации, может идти речь о возобновлении ударов 11-маховыми аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" по логистически важным объектам ВСУ.
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📹❗️По поступающей информации, может идти речь о возобновлении ударов 11-маховыми аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" по логистически важным объектам ВСУ.