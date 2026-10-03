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Регионы России

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Дмитрий Медведев озвучил условия Москвы для урегулирования конфликта на Украине

Дмитрий Медведев озвучил условия Москвы для урегулирования конфликта на Украине

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью гостелерадио Исламской Республики Иран перечислил ключевые условия, которые Москва считает необходимыми для устойчивого политического урегулирования на Украине.

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