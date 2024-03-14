В Новороссийске аферистка перепродавала авто, которые снимала в аренду

Кубанские полицейские устанавливают потерпевших от рук мошенницы.Следствие установило, что в период с ноября 2021 по октябрь 2022 года 48-летняя жительница Новороссийска Мотренко Галина Николаевна взяла в субаренду с последующим правом выкупа порядка 97 автомобилей.
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