В Новороссийске аферистка перепродавала авто, которые снимала в аренду

Кубанские полицейские устанавливают потерпевших от рук мошенницы.Следствие установило, что в период с ноября 2021 по октябрь 2022 года 48-летняя жительница Новороссийска Мотренко Галина Николаевна взяла в субаренду с последующим правом выкупа порядка 97 автомобилей.