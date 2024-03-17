Овечкин забил победный гол в матче с «Ванкувером»

Россиянин забил 841-й гол в регулярках НХЛ.фото: nhl.com--> Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» забил победную шайбу и сократил до 53 голов отставание от легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.