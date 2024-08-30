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Ирина Аллегрова стала самой дорогой певицей в России в 2024 году

Ирина Аллегрова стала самой дорогой певицей в России в 2024 году

Одно выступление "угонщицы" обойдётся вдвое дороже, чем концерт Стаса Михайлова.Народная артистка Ирина Аллегрова стала самой высокооплачиваемой звездой эстрады в России в 2024 году.

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