Названа стоимость войны в Иране для США

По состоянию на 24 июля США потратили на войну с Ираном не менее 151,3 миллиарда долларов. При сохранении нынешних темпов конфликта затраты на ведение боевых действий могут превысить 311 миллиарда долларов.
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