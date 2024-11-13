Военному в США дали 15 лет тюрьмы за утечку секретных данных Пентагона

В США окружной суд штата Массачусетс вынес приговор 21-летнему американскому военнослужащему Джека Дагласа Тейшейре, признав его виновным в раскрытии секретной информации Пентагона через онлайн-платформу Discord.
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