Жители ДНР поблагодарили ямальцев за помощь

День воссоединения новых регионов с Россией отмечают сегодня, 30 сентября, по всей стране. В честь праздника сотрудники волновахского Дворца культуры имени Жоги записали видео со словами благодарности северянам, сообщает «Ямал-Медиа».
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