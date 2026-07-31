Пакистан: По меньшей мере 34 человека погибли в результате взрыва, произошедшего 30 июля на угольной шахте в Соранже, расположенном к востоку от Кветты, провинция Белуджистан, вероятно, вызванного накоплением метана.
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