Анализировался период с 2021 года по 9 мес. 2026 года.Анализ осуществлялся двумя способами:1. по году заявления страхового случая (если убыток был заявлен в 2021 году, а выплаты по нему осуществлялись в 2022 и более поздние годы, то при анализе этот страховой случай и выплаты по нему относились к 2021 году)2.