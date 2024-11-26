Массовая отправка новобранцев в Подмосковье прошла на вокзале в Новосибирске

Около 80 граждан, призванных для прохождения военной службы по призыву в рамках осенней 2024 года призывной кампании, отправились воинским эшелоном к местам прохождения службы в подразделения и воинские части Московского военного округа из Новосибирска.
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