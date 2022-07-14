Мировое обозрение

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Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 14 июля, вечер

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 14 июля, вечер

Оперативная информация официального представителя НМ ЛНР: Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Донбасса от украинских оккупантов.

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