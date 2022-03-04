Первая ракетка мира Даниил Медведев убрал российский флаг из описания профиля в инстаграме. На вопрос, почему он это сделал, его агент ответил: «Мы не готовы это комментировать».
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