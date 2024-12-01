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При падении фигуры железной птицы на фестивале во Франции пострадали 13 человек

При падении фигуры железной птицы на фестивале во Франции пострадали 13 человек Большая металлическая фигура птицы рухнула на толпу зрителей во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер на севере Франции.

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