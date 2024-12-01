При падении фигуры железной птицы на фестивале во Франции пострадали 13 человек Большая металлическая фигура птицы рухнула на толпу зрителей во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер на севере Франции.
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