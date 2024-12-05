Слуцкий высказался о дочери Жириновского

Глава ЛДПР прокомментировал слухи об участии Боцан-Харченко в выборах. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) заявил журналистам, что вопрос участия дочери Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко в выборах не обсуждается в Государственной думе.